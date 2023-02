Caressa: “Devo fare un appunto a Spalletti, deve stare attento in Champions League”

Il giornalista di SKY, Fabio Caressa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Napoli e della vittoria di Sassuolo. Il conduttore, oltre a fare complimenti alla squadra azzurra, ha messo anche in guardia Luciano Spalletti in vista della partita di martedì in Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

“Per me Osimhen e Kvara sono una coppia devastante, determinante per gli equilibri del campionato: se dovessi fare dei paragoni, anche con altri sport, punterei su Bryant e O’Neill nel basket. Anche se, devo fare un appunto a Spalletti: il Napoli stia attento, non può concedere martedì le ripartenze concesse ieri al Sassuolo“.

Il Napoli, quindi, deve cercare di migliorare la fase difensiva ed evitare di subire ripartenze come accaduto durante la partita con il Sassuolo. In Champions, infatti, la musica è diversa e il rischio di subire imbarcate anche da una squadra top è sempre possibile.