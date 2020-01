Carlo Ancelotti vorrebbe Allan all’Everton

Uno dei probabili partenti del Napoli di Gennaro Gattuso è Allan. Dopo il presunto litigio con il figlio del presidente De Laurentiis e le prestazioni non proprio positive degli ultimi tempi, il Napoli sta ancora pensando se rinnovare o meno il suo contratto che scade a giugno 2021. Su di lui ci sono state tantissime voci di mercato: dall’interesse del PSG allo scambio con l’Inter per Vecino. Ma, stando alle notizie dell’ultim’ora, sulle tracce del brasiliano sembrerebbe esserci Carlo Ancelotti che lo vorrebbe all’Everton.

L’ex allenatore azzurro avrebbe già comunicato alla sua dirigenza il desiderio di avere con sé ai Toffees uno dei suoi pupilli durante la sua avventura al San Paolo, ma ormai sembrerebbero non esserci più i tempi tecnici per concretizzare quest’operazione viste le alte pretese del Napoli.

Il Presidente Aurelio de Laurentiis non è intenzionato ad accettare nessuna offerta sotto gli 80 milioni di euro. A un anno e mezzo dalla scadenza, sembra una richiesta oggettivamente fuori mercato, finalizzata solamente a scoraggiare eventuali acquirenti. Il Napoli deve cercare di riguadagnare posizioni per la corsa europea e non può permettersi di perdere un tassello come Allan.

Il brasiliano in serata sta tornando dal Brasile dopo il viaggio permesso per la sua nuova figlia e sarà finalmente di nuovo a disposizione di Gennaro Gattuso, ma salvo clamorose sorprese degli ultimi giorni di mercato, rimarrà al Napoli, almeno fino a giugno.