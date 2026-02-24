Carlo Conti e il Festival di Sanremo 2026: quanto guadagnerebbe il conduttore

Quanto guadagna Carlo Conti per guidare il Festival di Sanremo? La domanda torna puntuale ogni anno, ma le risposte restano ancora avvolte dalla riservatezza. Al momento, infatti, non esistono dati ufficiali sul compenso del conduttore. A circolare sono soprattutto voci di corridoio e stime non confermate. Indiscrezioni che, però, hanno trovato una certa uniformità nel tempo.

Secondo le ricostruzioni più accreditate, il cachet complessivo si aggirerebbe intorno ai 500mila euro. Una cifra che comprenderebbe tutte e cinque le serate della manifestazione. Non solo la conduzione in diretta, dunque, ma anche l’impegno organizzativo. Un lavoro lungo mesi che precede l’evento.

Il ruolo di Conti, infatti, non si limita al palcoscenico dell’Ariston. In qualità di direttore artistico, segue ogni fase della preparazione. Dalla scelta del cast alla definizione della scaletta. Un incarico che richiede responsabilità e continuità. Aspetti che incidono sul valore economico dell’accordo.

Va comunque precisato che si tratta di stime non ufficiali. Nessuna conferma è arrivata dagli interessati o dall’emittente. Le cifre, dunque, restano ipotesi condivise ma non certificate. In attesa di dati certi, il compenso resta uno dei misteri più discussi del Festival.