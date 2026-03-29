Il futuro di Carlos Augusto potrebbe presto diventare uno dei temi più caldi del mercato estivo. L’esterno brasiliano dell’Inter, protagonista di una stagione solida e in costante crescita, non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto con il club nerazzurro, aprendo così a possibili scenari di mercato. Arrivato con l’etichetta di rinforzo affidabile, Carlos Augusto ha saputo ritagliarsi spazio grazie alla sua duttilità e alla capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva.

Tra le squadre più attente alla situazione ci sarebbe anche il Napoli, alla ricerca di profili in grado di rinforzare le corsie esterne. Il club partenopeo apprezza le caratteristiche del brasiliano, considerato ideale per il proprio sistema di gioco, e potrebbe decidere di affondare il colpo in caso di apertura concreta alla cessione.

Dal canto suo, l’Inter non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. La dirigenza nerazzurra valuta Carlos Augusto circa 30 milioni di euro, cifra che rappresenta sia il valore tecnico del calciatore sia il suo potenziale di crescita.

Tuttavia, l’eventuale mancato rinnovo potrebbe costringere il club a fare delle riflessioni più approfondite per evitare di perdere il giocatore a condizioni meno vantaggiose in futuro. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà la vicenda.