Carlos Soler potrebbe trasferirsi alla Juventus

Il centrocampista spagnolo non ha convinto Parigi ed è in lista di trasferimento

Carlos Soler non continuerà al Paris Saint-Germain la prossima stagione, o almeno questa è l’idea che hanno nella direzione sportiva parigina, che ha quindi iniziato a cercare una via d’uscita per il prossimo mercato dei trasferimenti. Il centrocampista valenciano non convince, nonostante abbia buoni numeri, la sua importanza nel gioco è minima e si spera di trovare un club che paghi una buona cifra per lui, in Serie A avrebbe una pretendente.

Secondo “Sport Mediaset”, la Juventus sarebbe stata una delle prime società interessate all’ingaggio di Carlos Soler per la prossima finestra di trasferimenti, in quanto alla ricerca di giocatori che possano rafforzare il proprio centrocampo e che vedrebbero di buon occhio l’arrivo dell’ex giocatore del Valencia. I parigini lo hanno ingaggiato per 18 milioni di euro e il suo valore di mercato è superiore ai 30 chili, quindi cercheranno di ottenere un buon accordo per la sua partenza, si potrebbe parlare di 25-28 milioni di euro, una cifra che i bianconeri potrebbero permettersi a patto di confermare alcune partenze.

Hanno già provato a ingaggiarlo

La Juventus non è interessata a Carlos Soler per la prima volta, anzi lo sta monitorando da diverse stagioni. I bianconeri hanno provato a strapparlo al Valencia un paio di stagioni fa, facendo anche un’offerta la scorsa estate, ma il PSG ha fatto centro. Nonostante il mancato ingaggio, la Vecchia Signora non ha mai perso le sue tracce e ora potrebbe approfittare del suo scarso adattamento al PSG per cercare di assicurarsi finalmente i suoi servizi.