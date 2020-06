Carlotta Pia, la figlia di Eleonora Daniele compie un mese

Il 25 giugno è una data importante per Eleonora Daniele. Questo perché rappresenta il primo mese di vita di sua figlia, Carlotta Pia.

UN RICORDO INDELEBILE IMMORTALATO DA UNA FOTO – Un evento unico e una gioia immensa che cresce ancora sempre di più parallelamente alla bambina. Un momento magico che solo una madre può capire. Un ricordo indelebile per la presentatrice di “Storie italiane”, che proprio un mese fa stringeva tra le braccia la neonata avuta con il marito Giulio Tassoni. Ricordo immortalato da una foto.

Nello scatto la figlia della conduttrice riposa teneramente sulla sua spalla, mentre quest’ultima la guarda con un dolce sorriso. Allegate alla foto, le amorevoli parole di una madre più felice che mai.

«Un mese fa nascevi piccola mia, esattamente alle 20:03 del 25 Maggio. Sei la gioia più grande della mia vita. Quando sei tra le mie braccia tocco il cielo con un dito. Buon complimese, amore grande».

LE ORIGINI DEL NOME – Molti potrebbero non saperlo ma la ragione per cui la piccola Carlotta Pia porta questo nome è perché la sua data di nascita coincide con quella del defunto Padre Pio. Infatti, nonostante fosse inizialmente previsto un parto naturale, Eleonora Daniele ha invece dovuto optare per il cesareo. Il tutto per necessità mediche, in quanto la bambina si era girata. Il fato ha quindi voluto che la piccola nascesse proprio il 25 maggio e la madre, da grande devota al Santo di Pietrelcina, ha colto l’occasione per rendergli omaggio. Per vedere la foto clicca qui.