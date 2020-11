Carly Hughes lascia il cast di American Housewife: svelato il motivo

Carly Hughes non tornerà nei panni di Angela nella sitcom American Housewife.

Il motivo, secondo Deadline, è un ambiente lavorativo tossico. Il sito riporta che Carly ha avviato una grande indagine sul set, affermando che l’ambiente lavorativo fosse tossico e discriminatorio nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Carly Hughes in merito alla vicenda:

“Non riuscivo più a lavorare in quell’ambiente lavorativo tossico. Ho deciso di lasciare lo show per proteggere me stessa da quel tipo di discriminazione. In qualità di donna nera nel mondo dello spettacolo sento la responsabilità di difendere quello che merito, quello che tutti meritiamo, ovvero l’avere un trattamento equo. Auguro il meglio allo show e sono emozionata di poter intraprendere un nuovo percorso e cogliere altre opportunità.”

Dopo le accuse dell’attrice vi sono stati dei cambiamenti all’interno dello show. Sarah Dunn, creatrice della serie, non figura più tra i produttori. Mark J. Greenberg non rientra più tra i produttori esecutivi. Gli showrunner Rick Wiener e Kenny Schwartz hanno intrapreso un percorso di formazione per quanto riguarda temi delicati.

Inoltre un portavoce di American Housewife ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Carly era un membro prezioso del cast e speravamo che tornasse per questa stagione. Le preoccupazione che ha sollevato hanno portato a cambiamenti positivi all’interno del luogo di lavoro e un miglioramento ma rispettiamo la sua decisione di andare avanti. Le auguriamo il meglio.”

American Housewife va in onda il mercoledì su ABC. Con l’uscita di Carly Hughes una nuova attrice si è aggiunta al cast. Si tratta di Holly Robinson Peete che interpreterà una delle amiche della protagonista, Katie (Katy Mixon).