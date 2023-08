Carmen Di Pietro, anche la figlia sbarca in TV: nel cast de Il Collegio

Dopo la sua partecipazione a svariati programmi televisivi e quella del figlio Alessandro Iannoni all’Isola dei Famosi, anche la figlia di Carmen Di Pietro approderà sul piccolo schermo. Stando alle recenti indiscrezioni, Carmelina Iannoni prenderà parte alla nuova edizione de Il Collegio.

NEL CAST DE IL COLLEGIO – Il 24 settembre, per la prima volta di domenica in prima serata, tornerà in onda Il Collegio. Il noto docu-reality della Rai è pronto a tornare con una nuova edizione ricca di sorprese. Per i fan più affezionati al programma c’è una bella notizia: Maria Rosa Petolicchio, la professoressa di matematica, tornerà nel programma.

Tra le novità di questa edizione, inoltre, ce n’è una che riguarda il cast dei nuovi collegiali. Da una recente indiscrezione, divenuta virale nelle ultime ore, a prendere parte al programma sarà anche Carmelina. A rivelarlo è stato BlogTVItaliana:

“Stando ad alcune nostre indagini sembra che Il Collegio abbia ceduto al fascino dei social e abbia inserito nel cast di collegiali creator ben noti a TikTok e persino la figlia di un personaggio del mondo dello spettacolo: Carmen Di Pietro. Interfacciandoci con alcuni dei giovani fan della trasmissione che hanno stalkerato dall’estero le registrazioni del programma, siamo in grado di rivelarvi che nel cast dei collegiali del Collegio 8 ci sarà anche Carmelina Iannoni, che poi altro non è che la figlia minore di Carmen Di Pietro”.

Ha poi aggiunto: “Su questo rumor non siamo in gradi di darvi grandi certezze. Ma non sarebbe una cosa così strana per Banijay Italia tirare in ballo il figlio di una celebrità all’interno di un reality. Nella prima stagione di Summer Job proprio Banijay Italia aveva deciso di inserire il figlio dell’ex pallavolista Luigi Mastrangelo. Per rendere il programma più appetibile e curioso il format. Avranno avuto la stessa idea anche per Il Collegio?”.