Carmen Di Pietro, una cantante vuole denunciarla? “Mi deve mezzo milione di euro”

Stando a quanto emerso nei giorni scorsi, Carmen Di Pietro rischia una denuncia. A rivelarlo è proprio chi sarebbe pronta a denunciarla, ossia Wanda Fisher, cantante molto nota negli anni ’80 e ’90.

“Mi deve mezzo milione di euro” – Intervistata dal settimanale Nuovo, la Fisher si è scagliata duramente contro la Di Pietro. La storia risale a diversi anni fa, quando Carmen ha iniziato a farsi conoscere e ad avere successo in Spagna. In quel periodo la donna si è esibita in playback, utilizzando le canzoni di Wanda senza darle il giusto riconoscimento.

Nel vedere l’ex gieffina esibirsi a Tale e Quale Show, la cantante ha deciso di tornare nuovamente sull’argomento. L’artista, infatti, ha così spiegato al magazine di Signoretti:

“Dopo quasi 20 anni non solo non mi ha chiesto scusa ma non mi ha dato neanche un soldo, mi deve mezzo milione di euro. Il problema è nato quando Carmen Di Pietro è diventata famosa anche in Spagna, in quel periodo stavo realizzando un disco che conteneva il brano Imagination. Lei lo cantava spacciandolo per suo”.

Sebbene a quei tempi ci siano stati degli accordi economici tra le due donne, mai rispettati. Wanda ha inoltre aggiunto: “Vorrei che cantasse le canzoni con la sua vera voce, per dimostrare che non era lei a cantare ma io”.