Carnevale: “Deulofeu fu vicinissimo al Napoli”

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese, è tornato a parlare del mancato trasferimento di Deulofeu al Napoli

Quest’estate sarebbe potuto essere un nuovo giocatore del Napoli, ma poi non si è fatto più nulla. Il calciatore in questione è Gerard Deulofeu, che nel mercato estivo si è visto vicinissimo al vestire la maglia del Napoli. Il calciatore, però, poi è rimasto ad Udine nonostante le tante voci.

Il calciatore era cercato anche da Milan e Roma, secondo le varie voci che si sono rincorse, con il Napoli che però ha quasi chiuso la trattativa con l’Udinese. A tornare sulla vicenda è Andrea Carnevale, dirigente dei friulani, che ha parlato delle motivazioni per cui il calciatore alla fine non è più partito per vestire la maglia azzurra.

Le parole di Carnevale

Andrea Carnevale ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il dirigente è un ex giocatore dei partenopei e non solo, anche della Roma. Ha parlato della trattativa arenata, sottolineando come il giocatore fosse vicinissimo ai partenopei.

Carnevale ha detto: “Si è parlato di Deulofeu al Napoli, io non mi occupo di vendite ma secondo me il Napoli è stato molto vicino al giocatore. Non so poi cosa sia successo, si è pensato di acquistare un altro calciatore come Raspadori. Però non è mica andata male al Napoli. Se il Napoli l’avesse preso sarebbe stato un acquisto straordinario, ad esempio nelle punizioni è un fuoriclasse”. Una cessione mancata che di certo non fa disperare l’Udinese, con il calciatore che anche in questa stagione sta dimostrando di valere tanto.