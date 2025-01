Carney Chukwuemeka, il Napoli punta il giovane centrocampista del Chelsea

Dall’Inghilterra emergono nuove indiscrezioni di mercato che coinvolgono il Napoli. Il club partenopeo sarebbe interessato a Carney Chukwuemeka, centrocampista del Chelsea classe 2003. Secondo quanto riportato dal portale britannico Team Talk, il giocatore potrebbe essere un obiettivo concreto per questa sessione di trasferimenti internazionali.

Il Chelsea lo mette sul mercato

Il giovane talento inglese, arrivato al Chelsea dall’Aston Villa a soli 18 anni per una cifra intorno ai 20 milioni di sterline, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano a Stamford Bridge.

Nella stagione in corso, infatti, il suo impiego in campo è stato ridotto, portando il club londinese a metterlo sul mercato. Chukwuemeka avrebbe manifestato apertura verso un trasferimento in prestito, cercando una squadra in grado di offrirgli maggiore continuità.

Nonostante un contratto che lo lega al Chelsea fino al 2028, il giocatore sta valutando le opzioni disponibili per rilanciarsi. Tra queste, il Napoli appare particolarmente interessato, anche se non è l’unico club ad aver mostrato attenzione per il centrocampista. Il Milan, ad esempio, ha già avviato contatti preliminari con il Chelsea, ma sembra restio ad accettare la valutazione di circa 30 milioni di sterline fissata dai Blues.

Il Napoli potrebbe rappresentare una soluzione interessante per tutte le parti coinvolte, anche alla luce della necessità del Chelsea di trovare una sistemazione per il giocatore e dell’ambizione di Chukwuemeka di accumulare minuti e responsabilità in campo. Resta da vedere se i partenopei riusciranno a concretizzare l’operazione o se emergeranno ulteriori concorrenti pronti a inserirsi nella trattativa.