Carolina Marconi parla dopo la chemio, effetti collaterali e sensazioni

Ieri Carolina Marconi ha pubblicato un toccante post su Instagram nel quale ha annunciato di dover cominciare il secondo ciclo di chemioterapia. Qualche settimana fa, infatti, aveva annunciato la sua malattia sui social.

“Tra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa” . Questo è quanto aveva annunciato l’ex gieffina sui social. Ha aggiunto di aver avuto timore per eventuali effetti collaterali. Ha però aggiunto di non aver avuto alcun sintomo, come per esempio la caduta dei capelli, vomito o altro.

LE PAROLE DI CAROLINA – In effetti Carolina ha annunciato di aver avuto poi qualche effetto. Qualche ciuffo di capelli lo ha perso. “Stamattina mi sono accorta che un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo, tra un po’ mi vedrete pelatina” . Ha poi aggiunto che non vuole radere i capelli se non li perde prima tutti o quasi.

Per cercare di fronteggiare al meglio questo momento, l’attrice ha deciso di allenarsi comunque anche se moderatamente e sta seguendo un’alimentazione corretta. Non sta però facendo una dieta vera e propria, ma sta rinunciando ad alcuni tipi di cibi.

La ragazza ha poi raccontato di aver perso già tre chili. Si sente stanca per ora e ha un segreto per questo momento: “Non perdersi mai d’animo e tenersi occupati“. I giorni più difficili sono quelli che dovrà affrontare con più determinazione.

Poi ha aggiunto infine: “Ripeto nel mio inconscio che tutto prima o poi passerà” . Il lungo post di Carolina si è poi concluso con dei ringraziamenti dell’attrice nei confronti delle tante persone che le stanno vicine in questo difficile momento.