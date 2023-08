Carolina Stramare, ufficialmente smentito il flirt con Antonino Spinalbese: esce allo scoperto con il fidanzato

Nei mesi scorsi Carolina Stramare è spesso finita al centro della cronaca rosa per un presunto flirt con Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore, però, l’ex Miss Italia ha smentito ufficialmente lo scoop, uscendo allo scoperto con il suo nuovo fidanzato.

ESCE ALLO SCOPERTO CON IL NUOVO FIDANZATO – Eletta come Miss Italia nel 2019, Carolina non è affatto estranea al mondo del gossip. Solo pochi mesi fa, infatti, alla ragazza è stato attribuito un possibile flirt con Spinalbese. I due, infatti, erano stati avvistati insieme mentre uscivano da un locale per poi entrare in macchina.

Ad alimentare i rumors, inoltre, era stato uno scatto pubblicato dall’ex protagonista del GF Vip in cui si mostrava in compagnia della Stramare. Dopo pochi minuti dalla pubblicazione su Instagram, la foto era stata eliminato e a spiegare il perché era stata l’ex concorrente di Pechino Express. Attraverso una IG Story, la ragazza aveva ammesso di aver voluto cancellare la foto per non alimentare ulteriormente il gossip.

Dopo la smentita del presunto flirt con Antonino, Carolina Stramare è nuovamente tornata nel mirino della cronaca rosa. La ragazza, infatti, ha deciso di rendere ufficiale la sua nuova storia d’amore. A far breccia nel cuore della modella non è stato Spinalbese, ma un calciatore.

Il nuovo fidanzato dell’ex Miss Italia è di Pietro Pellegri, attaccante del Torino nonché ex di Viktorija Mihajlovic, figlia del compianto Sinisa. La stessa Carolina ha voluto condividere uno scatto nelle storie di Instagram che la mostra insieme al calciatore.