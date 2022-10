Carrascal possibile arrivo per sostituire Cuadrado

Jorge Carrascal potrebbe essere il nome nuovo per sostituire Cuadrado nella prossima stagione. Una trattativa che potrebbe finire per essere vantaggiosissima per i bianconeri

Da colombiano a colombiano, uno esce e l’altro entra. La Juventus la prossima estate potrebbe salutare Juan Cuadrado, ma accogliere allo stesso tempo un suo connazionale. Il giocatore sarebbe Jorge Carrascal, colombiano classe ’98 che sarebbe volenteroso di trasferirsi in un altro campionato europeo vista anche la situazione in Russia.

Gioca nel CSKA Mosca, dove sta collezionando anche bei risultati, e vorrebbe confrontarsi con uno dei campionati più grandi dell’Occidente. Per ora non avrebbe espresso preferenze effettive, ma la Juventus potrebbe fare al caso suo. Il giocatore sembrerebbe intenzionato a trasferirsi al più presto. La trattativa può chiudersi per circa 10 milioni di euro.

Un solo trasferimento dal CSKA alla Juventus

Questo sarebbe il secondo trasferimento che porterebbe un giocatore del CSKA Mosca a vestire la maglia bianconera. Il primo e anche unico ad avvenire fu quello di Milos Krasic, che nell’agosto del 2010 si trasferì per 15 milioni di euro alla Juventus.

Fu un’avventura non propriamente esaltante per il serbo, che in due stagioni in bianconero collezionò comunque 50 presenze con 10 gol e 9 assist. Un’esperienza poi terminata con il trasferimento al Bastia, con Krasic che finì fuori dai radar dei maggiori campionati europei in poco. Si spera che lo stesso percorso non venga fatto anche da Carrascal, che ha voglia di giocare e mettersi in mostra. Carrascal sarebbe il terzo colombiano della storia dei bianconeri, dopo Tello e Cuadrado. Di certo un motivo di vanto, dovesse trasferirsi.