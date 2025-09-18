Carta Dedicata a Te: i negozi che applicano lo sconto del 15%

Nell’attesa che i Comuni stilino le liste dei beneficiari per la Carta “Dedicata a Te” da consegnare all’Inps, il Ministero dell’Agricoltura ha iniziato a stipulare le prime convenzioni con i negozi dove verrà applicato lo sconto del 15%.

I NEGOZI CONVENZIONATI – Come anticipato, il Ministero dell’Agricoltura sta provvedendo a stipulare convenzioni con tutti i negozi e catene aderenti, dove i beneficiari del bonus potranno ottenere lo sconto. Da quanto dichiarato da Il Messaggero, ad aderire sono la Coop, Conad ed esercizi affiliati a Federdistribuzione.

La prestazione, come ricordato anche dal Masaf nel suo portale online, può essere utilizzata “presso tutti gli esercizi che vendono generi alimentari, carburanti e abbonamenti per il trasporto locale”.

I BENEFICIARI – Si ricorda che per ottenere la social card non è necessario presentare alcuna domanda. I beneficiari verranno selezionati dall’Inps secondo alcuni requisiti. È necessario essere in possesso di un Isee ordinario in corso di validità fino ai 15.000 euro. Sono escluse da questo bonus le famiglie che beneficiano di altri sussidi come l’assegno di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Una volta che i Comuni pubblicheranno sui propri portali online l’elenco dei beneficiari, questi ultimi potranno ritirare le carte presso gli uffici postali abilitati. L’Inps ha precisato che restano valide le carte emesse negli anni precedenti, a condizione che i beneficiari vengano confermati nelle nuove liste.