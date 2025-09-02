martedì, Settembre 2, 2025
Carta Dedicata a Te: previsto nuovo pagamento per le famiglie con isee sotto a 15.000 euro.

Tornata la Carta Dedicata a Te, una prepagata con 500 euro versati dallo Stato per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Non si hanno date certe, ma si ipotizza che la misura potrebbe essere erogata a ottobre.

CHI PUÒ BENEFICIARNE? – Per poter usufruire di questa misura sono i nuclei familiari in possesso di un Isee ordinario in corso di validità fino ai 15.000 euro. Sono escluse da questo bonus le famiglie che beneficiano di altri sussidi come l’assegno di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Inoltre, questa misura non tocca nemmeno ai nuclei in cui anche solo un componente percepisce Naspi, DIS-COLL (indennità di disoccupazione), cassa integrazione guadagni-CIG e qualsivoglia prestazioni di disoccupazione o integrazione salariale.

COME RICHIEDERLA? – Per poter ottenere la carta non è necessario presentare alcuna domanda, i beneficiari verranno identificati direttamente dall’Inps. L’elenco verrà poi trasmesso al Comune, che avranno 30 giorni di tempo per verificare i requisiti. Una effettuate tutte le dovute verifiche, l’Inps renderà definitivo tale elenco.

Una volta che i Comuni pubblicheranno sui propri portali online l’elenco dei beneficiari, questi ultimi potranno ritirare le carte presso gli uffici postali abilitati. L’Inps ha precisato che restano valide le carte emesse negli anni precedenti, a condizione che i beneficiari vengano confermati nelle nuove liste.

