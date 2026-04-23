Casemiro e il Napoli: un’idea che si fa avanti

Il Napoli non vuole restare a guardare e prepara una mossa ambiziosa per il centrocampo. L’idea è chiara: alzare il livello della squadra con un innesto di esperienza e personalità. In questo scenario prende quota il nome di Casemiro, giocatore che ha costruito la sua carriera ai massimi livelli del calcio europeo

Casemiro piace

La società azzurra sta valutando con attenzione ogni dettaglio. I primi contatti servono a capire se esistono le condizioni giuste per portare avanti una trattativa che, per natura, si presenta complessa. Non si tratta solo di qualità tecniche, ma anche di leadership e mentalità vincente, aspetti che il Napoli considera fondamentali per il prossimo progetto.

Casemiro, pur non essendo più giovanissimo, resta un profilo di grande affidabilità. La sua esperienza nelle competizioni internazionali potrebbe rappresentare un valore aggiunto importante per una squadra che vuole confermarsi protagonista sia in campionato che in Europa. Proprio per questo motivo, il club starebbe pensando a un’offerta strutturata, capace di convincere il giocatore a sposare una nuova sfida.

Mercato pieno di concorrenti

La concorrenza, però, non manca. Diversi club osservano la situazione e potrebbero inserirsi, rendendo la trattativa ancora più delicata. Inoltre, l’aspetto economico richiederà valutazioni precise, soprattutto in relazione all’ingaggio. A volere il brasiliano sono il San Paolo, l’Inter Miami di Messi, il Los Angeles Galaxy, l’Inter, il Porto e qualche squadra araba. Tutto ancora da scrivere, dunque.