Casemiro, la Juventus prepara l’offerta

Dalla Spagna riportano i bianconeri pronti a fare un’offerta per Casemiro del Real Madrid. Trattativa difficile ma la Juventus vuole provarci

Sono tanti i profili varati dai bianconeri per la prossima stagione. Il centrocampo è uno dei ruoli dove servirà fare qualche innesto, visti anche i problemi nella costruzione del gioco bianconero. La Juventus ora sembrerebbe interessata ad acquistare Casemiro dal Real Madrid.

Il calciatore brasiliano è uno dei perni del centrocampo madridista, motivo per cui dalla casa blanca non sembrano interessati a cedere. La Juventus comunque farà un tentativo, specialmente se dovesse entrare qualcun’altro a Madrid.

Porte scorrevoli nel mercato delle merengue

Casemiro difficilmente si muoverà, salvo se non entrasse un altro centrocampista. Il Real Madrid sembra essere una delle squadre forti su Ryan Gravenberch e Paul Pogba. Entrambi i calciatori sono della scuderia di Mino Raiola, corteggiati anche dalla Juventus. Dovesse uno dei due trasferirsi in Spagna, la Juventus allora offrirebbe 40 milioni di euro.

Difficile che però la trattativa si concretizzi, specialmente perché la Juventus starebbe primariamente puntando a qualcuno di più giovane. Per quanto forte, Casemiro ha 30 anni e potrebbe non essere utile per piani a lungo termine. Specialmente per 40 milioni, costo fin troppo elevato per il mercato odierno. Più probabile si provi, fino alla fine, di portare a Torino Gravenberch. Per l’olandese ci sarebbe il benestare della società e con Mino Raiola dalla propria parte la Juventus potrebbe affondare il colpo. Paul Pogba resta un sogno, anche per lo stesso motivo evidenziato per Casemiro. Costi troppo alti, con uno stipendio insostenibile.