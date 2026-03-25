Casemiro, lascia il Manchester United: nel mirino di un club italiano

Casemiro, centrocampista della Premier League, a fine stagione lascerà il campionato inglese. Il calciatore, classe 1992, verrà liberato dal Manchester United a parametro 0.

Secondo quanto riportato da “Globe Esporte”, il giocatore brasiliano è caduto nel mirino di molti club , anche extraeuropei; come l’Arabia o MLS.

Per ora, tutto è ancora da decidere. Casemiro sceglierà la sua destinazione finale insieme alla sua famiglia, tenendo conto delle loro priorità.

Tra le varie squadre interessate, spiccano anche alcune italiane. Tra queste, c’è l’Inter. Il club non avrebbe perso tempo; anzi, si sarebbe già fatto avanti per il centrocampista. Un colpo del genere, dopo quello di Luka Modric al Milan, costituirebbe una svolta cruciale per il team nerazzurro.

Rimane, però, un problema di non poco conto ed è quello dell’ingaggio. Attualmente, Casemiro ha uno stipendio netto di 18 milioni di euro a stagione. Quindi, qualora decidesse di indossare la maglia dell’Inter, dovrebbe accettare una riduzione della sua retribuzione, pari almeno a 5-6 milioni netti. La decisione è ora nelle mani del centrocampista.