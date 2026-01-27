Caserta, la Provincia piange un ragazzo di 18 anni

Un destino spietato ha spezzato troppo presto la vita di Domenico Marcaccio, 18 anni, originario di Capriati al Volturno. Dopo una battaglia estenuante contro una rara patologia, il giovane si è arreso oggi, lasciando sgomenta un’intera comunità che fino all’ultimo ha sperato in un esito diverso.

La notizia della sua morte si è abbattuta come un fulmine sul piccolo centro matesino, generando dolore, incredulità e silenzio. Le strade del paese si sono riempite di messaggi di cordoglio, mentre il pensiero di tutti corre alla famiglia, colpita da una perdita devastante.

Nel lungo periodo segnato dalla malattia, Capriati non ha mai voltato le spalle a Domenico e ai suoi cari. Vicinanza costante, affetto e preghiere hanno accompagnato ogni fase della sua lotta, trasformando la sofferenza privata in un abbraccio collettivo che oggi si fa ancora più forte.

Domenico era un ragazzo come tanti, con una passione viscerale per il Napoli, che seguiva con orgoglio e partecipazione. Un sogno interrotto, una vita spezzata troppo presto, che lascia dietro di sé un vuoto profondo e una comunità in lutto.