Caserta, mini-lockdown a Teano a partire dalla prossima settimana

L’emergenza Covid-19 continua ad essere presente nella Regione Campania. Vincenzo De Luca ha fatto il punto delle situazione nei giorni scorsi, minacciando nuove chiusure. Ad anticipare le decisioni del governatore campano, però, è stato il Sindaco di un Comune della Provincia di Caserta.

A Teano, infatti, il Sindaco ha deciso di optare per un mini-lockdown a partire dalla prossima settimana.

I troppi contagi negli ultimi giorni hanno messo in apprensione il Sindaco, motivo per il quale ha adottare per il Comune le regole previste per la zona arancione, a partire dalla scuola per finire a chiusure di bar, ristoranti e piazze.

– Sospensione, in via cautelativa, delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole e di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale dal 08/02/2021 fino al 20/02/2021 (le attività didattiche si potranno svolgere regolarmente in (DAD – Didattica a distanza);

– Sanificazione di tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune (ove mai non avessero ancora provveduto);

– Sospensione della fiera settimanale (mercato del sabato) fino al 20/02/2021.- Chiusura del parcheggio antistante la scuola media Laurenza;

– Chiusura di Piazzetta Sperandeo al fine di evitare assembramenti, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle private abitazioni o alle attività commerciali, dalle ore 18.00 alle ore 5.00;

– Divieto di vendita per asporto di alcolici, da parte dei bar, a partire dalle ore 05.00 alle ore 18.00 (è consentita la vendita per la sola consumazione al banco o al tavolo);

– Divieto di vendita di alcolici, da parte di qualsiasi attività commerciale, a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 05.00, ad eccezione del delivery (consegna a domicilio);