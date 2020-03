Caserta, vergogna al supermercato: sputa sulla frutta e posta tutto sui social [VIDEO]

L’emergenza Coronavirus sta evidenziando alcuni comportamenti umani a dir poco vergognosi. Il più recente di questi è avvenuto a Caserta. A riportare l’accaduto ci ha pensato l’assessore Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook in giornata odierna.

Il video, registrato dallo stesso criminale, mostra l’atto vergognoso in cui in un supermercato casertano il ragazzo si “diverte” a sputare sulla frutta per poi postare tutto come storia di “Instagram”. Sui social poi il commento irriverente: “Infettiamo”.

Un atto vergognoso e criminale assolutamente da discriminare e, soprattutto, da denunciare. Con comportamenti del genere sarà difficile debellare questa brutta pandemia del Coronavirus nel breve periodo, con il senso civico che continua a scarseggiare in parecchi italiani.

Restare in casa ed eliminare comportamenti così abominevoli sono gli unici metodi utili per provare a contenere l’emergenza. La gente deve iniziare a capire che agire responsabilmente è un dovere nei propri interessi ma anche e soprattutto nei confronti del collettivo.

In una civiltà progredita come dovrebbe essere quella in cui siamo attualmente, eventi del genere non dovrebbero minimamente verificarsi. E’ possibile sdrammatizzare sulla questione ovviamente, ma ci sono modi e modi. Un atto del genere, condiviso per giunta sui vari social, evidenzia solo la stupidità e la criminalità del soggetto in questione.