Cashback natalizio, esclusi alcuni rimborsi spese pagati con Bancomat: ecco il motivo

In questo periodo difficile un’iniziativa molto allettante sta conquistando gli italiani. Si tratta di un sistema di cashback natalizio, che funziona tramite l’app Io. Un rimborso spese importante per affrontare al meglio le feste. Quello che molti non sanno però è che in alcuni casi i pagamenti vengono semplicemente esclusi dal processo dell’app. Ma quali?

CIRCUITO NON CONVENZIONATO – La scoperta di un rimborso spese, che arriva fino al 10%, rappresenta una vera e propria mano santa per i cittadini più in difficoltà, ma non solo. Infatti l’app Io viene utilizzata da gran parte della popolazione, in vista di sfruttare al massimo tale iniziativa. Ma in alcuni casi ben specifici l’app non sembra funzionare. Succede principalmente quando si usa il Bancomat.

Se in un negozio di qualsiasi tipo pagate con la modalità contactless, l’operazione di pagamento avverrà automaticamente tramite il circuito internazionale Maestro. E purtroppo quest’ultimo non è ancora convenzionato con l’app Io. Ignari di tutto ciò, si passa quindi accanto ad un’ottima occasione di fare un “rifornimento” del proprio portafoglio.

La soluzione è semplice, si deve chiedere in cassa di pagare tramite il circuito nazionale ovvero Pagobancomat, così da poter usufruire del cashback natalizio in totale tranquillità.

RISCHIO DI UNA MANCANZA DI RISORSE? – Oltre al sopracitato problema, si vociferava anche la probabile mancanza di risorse da parte dello Stato. Ma fortunatamente tale rumor è stato presto smentito. Infatti direttamente da Palazzo Chigi arriva una dichiarazione ufficiale.

«l cashback relativo al periodo sperimentale di dicembre verranno pagati nel 2021, così come il primo semestre del 2021. Per entrambi questi periodi lo stanziamento complessivo è di 1.750 milioni. Quindi per l’extra cashback di Natale ci sono tutte le risorse necessarie».