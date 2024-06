Casinò e Vip: chi sono i gambler più famosi della storia?

Le luci delle slot machine, il suono dei dadi che rotolano sul tavolo, l’emozione di una mano vincente a blackjack o poker: il fascino dei casinò fisici, grazie anche ai numerosi film e romanzi dedicati a questo mondo, ha catturato molti nel corso degli anni, inclusi alcuni dei più famosi personaggi del mondo dello spettacolo. Da Ben Affleck a Robert De Niro, i VIP di tutto il mondo sono stati attratti dal tavolo verde, frequentando i casinò più prestigiosi come il Bellagio di Las Vegas o il Resort & Casino di Saint Vincent, ma anche alcune celebrità italiane non sono estranee a questo mondo. Scopriamo insieme chi sono alcuni dei giocatori più famosi della storia, italiana e internazionale, esplorando le loro storie e le loro vincite memorabili.

Il nome di Emilio Fede, storico direttore del TG4, è associato non solo al giornalismo ma anche al mondo dei casinò. Negli anni ’80 e ’90, Fede frequentava assiduamente i casinò italiani ed esteri e hanno fatto notizia le sue perdite e le sue vincite più significative.

Enzo Ghinazzi, meglio conosciuto come Pupo, è un altro volto noto nel mondo dello spettacolo che ha avuto una relazione turbolenta con il mondo dei casinò. Amante del baccarat, Pupo ha vissuto periodi difficili a causa della sua passione per il gioco, arrivando a vendere gran parte del suo patrimonio. Tuttavia, risolte le problematiche in cui era incappato, ha trovato un modo alternativo per rimanere nel mondo del gioco riuscendo a gestire la sua passione e ha iniziato una nuova carriera come commentatore di poker, un ruolo interessante specialmente con l’avvento dei casino online.

Passando dalla TV al mondo dello sport troviamo Beppe Signori, ex attaccante della Lazio noto per la sua passione per il mondo delle scommesse sportive. Amava scommettere sulle partite di calcio, trovando emozionante scoprire poi se avesse indovinato il risultato finale.

La passione per il gioco non si limita ovviamente al sesso maschile: anche diverse donne famose hanno dimostrato il loro interesse per il tavolo verde. Tra queste troviamo, ad esempio, Mara Maionchi, produttrice e conduttrice, e Katia Ricciarelli: mentre la prima ha avuto un rapporto complesso e altalenante con il mondo dei casinò, la cantante ha più volte dichiarato di non aver alcun problema con il gioco, e di amare, anzi, le sensazioni che è in grado di dare. Una delle sue vincite più significative è stata al Casinò di Montecarlo, dove ha ottenuto una scala reale. La Ricciarelli ha dichiarato di preferire il video poker, trovando in esso una fonte di calma e divertimento.

Lasciando l’Italia per contesti internazionali possiamo trovate i giocatori più celebri di tutti i tempi. Tra questi è doveroso citare:

●Archie Karas, che agli inizi degli anni ’90 trasformò 10.000 dollari in quasi 17 milioni in pochi giorni giocando a poker al Binion’s di Las Vegas. Karas è famoso non solo per le sue incredibili vincite, ma anche per le sue clamorose perdite, arrivando a perdere 30 milioni in tre settimane.

●Stanley Fujitake, che nel 1989 fece la storia lanciando i dadi 118 volte consecutive senza perdere al California Hotel di Las Vegas, vincendo oltre un milione di dollari. Questa impresa è ancora ricordata come una delle più straordinarie nel mondo del craps.

●Kerry Packer, miliardario australiano che vinse 30 milioni di dollari all’MGM Grand di Las Vegas in una settimana nel 1997. Tuttavia, le sue perdite furono altrettanto spettacolari, come quella volta che perse 20 milioni alla roulette in una sola notte a Londra.

Il mondo del gioco, e in particolare il fascino dei casinò, siano essi fisici o online, ha catturato e continua a conquistare l’attenzione di moltissime persone in tutto il mondo, comprese le star di Hollywood e i personaggi dello spettacolo italiano. Le loro storie, le vincite incassate e anche e soprattutto le perdite, sono una testimonianza del fascino del gioco, ma anche del fatto che bisogna sempre giocare responsabilmente e ricordare che il casinò è e deve rimanere sempre solo un divertimento.