Caso Acerbi: per il difensore si potrebbe chiudere ma l’Inter temporeggia, ecco perchè

L’Inter ha quasi chiuso Francesco Acerbi, ma il difensore non rappresenta la prima scelta del club capitanato dal mister Simone Inzaghi per quanto riguarda il reparto della retroguardia.

A parlarne è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che danno in realtà l’interesse della dirigenza proiettato verso altri due profili in lista.

“Il club nerazzurro si è sostanzialmente cautelato, avendo definito i contorni dell’eventuale arrivo di Acerbi. Con la rinuncia delle mensilità di luglio e agosto, il difensore può sbarcare alla Pinetina in prestito gratuito.

In ordine di preferenza, però, è il terzo. E la valutazione, insieme all’età, è innanzitutto tecnica: per caratteristiche, sarebbe soltanto l’alternativa a De Vrij. Invece, Chalobah, in particolare e Akanji hanno dalla loro, innanzitutto, una maggiore velocità – dote ritenuta assai utile – e in aggiunta anche una maggiore duttilità.

Lo svizzero, ad esempio, potrebbe agire sia da centrale sia da braccetto. L’inglese, addirittura, ha giocato anche a centrocampo”, si legge.