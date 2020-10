Caso Arek Milik, resterà un anno fuori squadra: a gennaio la firma col nuovo club?

Il calciomercato è ormai terminato da qualche giorno, eppure si continua a parlare della questione Arek Milik. Il motivo è che l’attaccante partenopeo ha rifiutato tutte le destinazioni ed è rimasto in azzurro nonostante l’esclusione da tutte le competizioni.

Aurelio De Laurentiis, infatti, l’aveva avvertito. Nel caso in cui non fosse andato via, sarebbe stato messo fuori squadra, con l’esclusione sia dalla rosa per la Serie A che dall’Europa League.

Il giocatore, però, ha rifiutato tutti, dalla Fiorentina alla Roma, passando per alcuni club della Premier League.

Il giocatore, infatti, non voleva darla vinta ad Aurelio De Laurentiis, e si è scontrato sul presidente su diverse questioni, tra i quali i diritti d’immagine, la pubblicità, il suo attuale stipendio e la causa sull’ammutinamento.

Arek Milik, però, una squadra l’aveva trovata, la Juventus. Il giocatore, infatti, voleva a tutti i costi vestire la maglia bianconera, con quest’ultimi, però, che volevano spendere poco o niente per un calciatore in scadenza il prossimo anno. Da Torino, infatti, sarebbero arrivati messaggi poco carini nei confronti della società azzurra. Avrebbero invitato il giocatore ad attendere un anno per poi firmare a costo zero a gennaio. Ora bisogna vedere cosa succederà quando riaprirà il mercato considerando che la Juventus ha già acquistato Alvaro Morata.