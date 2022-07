Caso Dybala, il piano di De Laurentiis per averlo: concorrenza spietata

Il giocatore rientrato in Italia dovrà trovare occupazione

Paulo Dybala, classe 1993, attualmente è senza occupazione e tra oggi e domani tornerà in Italia per incontrare il suo agente Jorge Antun e fare il punto della situazione. La concorrenza per averlo è spietata, tutti i club italiani puntano ad una strategia vincente, anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il piano per ingaggiarlo

Il club azzurro non ha particolari problemi economici e sta valutando una strategia per averlo. A parlarne la Gazzetta dello Sport:

“Al di là dei sogni il Napoli ha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata”.

Proprio qualche tempo fa, il club azzurro aveva fatto una valutazione sul giocatore per poi non concludere nulla. “Il Napoli ha fatto una valutazione approfondita sui numeri e i potenziali ricavi ma poi non ha affondato” scrisse il Correre della Sera qualche giorno fa.