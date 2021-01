Caso Dzeko, Austini: “Nessun armistizio fino a fine mercato”

Il centravanti bosniaco ha chiesto di tornare in gruppo, ma Fonseca si è opposto

Nella capitale, sponda giallorossa, continua a tenere banco la questione Edin Dzeko. Il centravanti negli ultimi giorni ha lavorato a parte e resta in forte discussione la presenza tra i convocati per il prossimo impegno in campionato con il Verona.

Ieri Dzeko ha chiesto di poter essere reintegrato in gruppo, ma Fonseca non ne ha voluto sapere. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico vuole le scuse del bosniaco davanti ai suoi compagni prima di risolvere la questione.

Stando a quanto riportato dal giornalista Alessandro Austini su Tele Radio Stereo, in programma non ci sarebbe alcuna pace tra i due prima della fine della sessione di mercato:

“Se sei Fonseca non dovresti arrivare a questo punto con il tuo giocatore più importante, ma capisco anche le difficoltà del portoghese nel gestire questa situazione. Fino alla fine del mercato non ci saranno armistizi, si cercherà semplicemente di trovare un’altra soluzione. A questo punto è possibile solo uno scambio. Qualcuno ha telefonato al PSG per sapere se Dzeko potesse interessare. L’unica soluzione che vedo è Icardi, ma ovviamente siamo ai confini della realtà”.

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, al momento le possibilità che Dzeko parta sono bassissime, motivo per cui, qualora il giocatore restasse, la società cercherà di risolvere la situazione ed arrivare al termine della stagione, quando sarà presa una decisione sul futuro del bosniaco.