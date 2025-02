Caso Fedez-Ferragni, in arrivo grandi sorprese

In attesa dell’arrivo della nuova puntata di “Falsissimo” su Chiara Ferragni ed il suo vero amore, nuovi colpi di scena continuano a far parlare della bomba mediatica lanciata da Fabrizio Corona.

Nell’ultimo episodio, che ha riscosso molto successo, molti hanno difeso colui che dal conduttore è chiamato “tortino”, Romi Bindi. Il giovane, a capo di una grande azienda familiare, di punto in bianco ha scoperto di essere stato tradito dalla fidanzata, Angelica Montini. A raccontargli la verità sarebbe stato proprio Corona.

Il ragazzo membro del famoso “Circolino”, non vuole, inaspettatamente, rimanere in silenzio. Dopo esser andato recentemente a cena proprio con colui che ha raccontato l’intera vicenda all’Italia; “tortino” si è mostrato disposto a comparire nelle prossime puntate, portando con sé prove di quanto veramente accaduto. Un nuovo personaggio farà, dunque, il suo ingresso a “Falsissimo”.

A prendere la parola riguardo il caso “Ferragnez” è stato anche Gianmarco Zagato. L’influencer noto per le sue predizioni, nel suo podcast ha riferito di essere stato contattato da una persona molto intima e vicina ai Ferragnez. La ragazza in questione ha fornito dettagli molto precisi. Trascorso poco tempo, si è tirata indietro, non volendo più comparire. Le parole del veggente di Tik tok: “Quando è scoppiato il caso di Corona io e Nicole ci siamo sentiti per registrare una puntata su questo tema, avremmo fatto tutto solo io e Nicole. Poi però mi contatta questa ragazza, Coraline, che mi scrive un messaggio ‘ma perché non facciamo la puntata insieme? Perché quello che ha detto Corona è solo la punta dell’ “iceberg””.

“Io all’inizio non ho dato molto peso al messaggio perché è pieno di gente che cerca visibilità, poi però ho aperto il profilo della ragazza e ho notato che aveva davvero rapporti con Chiara e Federico. Le chiedo cosa avesse da dire in più e lei mi dice tante cose in più. Alcune sue rivelazioni erano così allucinanti ed esagerate che io stesso le ho detto ‘ma sei certa di volerti esporre e dire certe cose?’. Delle cose anche pericolose. Lei mi ha detto ‘alcune cose non le dico, ma altre sì, perché una persona coinvolta ci tiene che io racconti le cose come stanno”.