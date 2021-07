Caso Insigne, il capitano del Napoli intenzionato a chiedere i diritti d’immagine per il rinnovo

Non sarà un’estate facile in quel di Napoli, dove ci sarà molto lavoro da fare. Con l’arrivo di Luciano Spalletti vi sarà un ciclo da iniziare, dei reparti necessariamente da rinforzare e delle grane da risolvere. Tra quest’ultime vi è soprattutto il caso Insigne.

Il capitano del Napoli infatti, attualmente impegnato con l’Italia a Euro 2020, ha il proprio contratto in scadenza nel 2022. Una sola stagione dunque, dopodiché diventerebbe un parametro zero. Ovviamente la dirigenza azzurra vuole tassativamente evitare un nuovo caso Milik, motivo per cui il bivio è dietro l’angolo: o rinnovo o cessione immediata.

Secondo il Corriere dello Sport inoltre, per accettare la proposta di rinnovo, Lorenzo Insigne vorrebbe tenere per sé la gestione dei propri diritti d’immagine, andando quindi contro alle politiche dirigenziali di Aurelio De Laurentiis.

Ora comunque i discorsi per il rinnovo sono fisiologicamente fermi. Appare evidente che al ritorno in patria del capitano azzurro le parti dovranno necessariamente sedersi a tavolino e cercare un accordo tra di loro: di risoluzione o di separazione che sia.

Intanto nella scorsa conferenza stampa Aurelio De Laurentiis ha glissato l’argomento, rispondendo con un “quei che sarà sarà” che non è piaciuto tanto ad Insigne. Il numero 24 del Napoli infatti gradirebbe maggior considerazione da parte del proprio club d’appartenenza, soprattutto dopo la grandissima stagione trascorsa in azzurro e dopo le buonissime prestazioni Europee con l’Italia di Mancini. Insomma, coccole che però De Laurentiis non è solito concedere.