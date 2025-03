Caso Insigne: il Toronto apre al reintegro in rosa

Lorenzo Insigne è ormai da tempo fuori rosa al Toronto. Il presidente dei canadesi sembra, però, aver aperto ad un suo possibile reintegro in squadra

Vita da separato in casa quella di Lorenzo Insigne in quel di Toronto. Il club canadese, militante in Major League Soccer, ha deciso di metter fuori rosa l’ex capitano del Napoli ormai settimane fa. Una storia legata anche al suo mancato addio, visto che la permanenza di Lorenzo Insigne costa al club canadese circa 15, 4 milioni di dollari all’anno.

Uno stipendio spropositato per un giocatore che non sta giocando e che non sembra rientrare nei piani futuri della società. Infatti, l’obiettivo sarebbe cederlo o mandarlo a scadenza di contratto. Nel 2026 l’accordo tra l’ex nazionale italiano e il club canadese scadrà e il giocatore sarà libero di andare dove vuole a parametro zero.

Il presidente del Toronto apre al reintegro

Keith Pelley, presidente del Toronto, ha parlato di recente della situazione del suo tesserato. Lorenzo Insigne, secondo lui, “sta dimostrando una grande professionalità in questo momento. Pensiamo che Lorenzo possa aiutare la squadra, senza dubbio. Sappiamo di voler giocare uno stile di calcio diverso”.

L’ultima parola spetta all’allenatore Robin Fraser, che sembra ben disposto a far giocare Insigne. Anche se, per ora, al Toronto servirà molto più che un semplice cambio per poter ricominciare a vincere. La squadra canadese, dove milita anche Federico Bernardeschi, si trova al 15esimo posto della Eastern Conference della MLS, con la peggior difesa insieme ad Orlando e una classifica tutta da riscrivere.