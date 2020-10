Caso Juve-Napoli, De Laurentiis ed Agnelli in pessimo rapporto dopo l’accaduto

Il caso Juventus – Napoli era destinato a generare conseguenze in ogni ambito. Ormai la non-partita risale a più di una settimana fa ma i dibattiti che ha scatenato sono ancora molto aspri. Molto aspri, secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica negli ultimi giorni, sono anche i rapporti che intercorrono al momento tra Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli.

I due presidenti si sono scontrati duramente alla vigilia del ‘fatidico’ match, scambiandosi tra di loro vedute contrastanti. In particolare Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto al presidente della Juventus il rinvio della partita, preoccupato per la possibilità di un mini-focolaio a catena.

A tale richiesta Andrea Agnelli ha però risposto in maniera furiosa, con un secco ‘non se ne parla proprio’. Una risposta che De Laurentiis, fiducioso di riuscirsi a venire incontro con un gentleman agreement, non si aspettava affatto.

Poi come ormai tutti sapranno l’intervento dell’ASL ha bloccato la partenza del Napoli per Torino, facendone conseguire l’impossibilità di disputare la partita. Da qui le mille polemiche con la decisione ufficiale del Giudice Sportivo che, dopo essere slittata a lungo, dovrebbe arrivare in questi giorni.

Probabile che qualsiasi decisione venga presa, la battaglia legale tra le varie parti in gioco potrebbe non fermarsi. In gioco ora vi sono più dei 3 punti della semplice partita. Sul campo sono scese la politica, la sanità e la giustizia, con un protocollo fresco di adozione ma probabilmente già da rivedere.