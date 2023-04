Caso Juventus: spuntano altri documenti nascosti

E’ ormai nota la questione delle dimissioni del consiglio di Amministrazione della Juventus, a rinunciare ai propri incarichi sono stati il presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved e altri sette componenti del CdA per permettere alla società di affrontare da una posizione migliore le indagini portate avanti dalla Procura Federale.

La procura di Torino, infatti, ha aperto un’indagine per falso in bilancio e false fatturazioni. Secondo quanto emerso, il club bianconero sarà costretto a scontare 15 punti di penalizzazione mentre le altre squadre coinvolte e i rispettivi amministratori e dirigenti sono stati prosciolti.

La situazione del club bianconero, però, è precipitata nelle ultime ore. Deloitte, infatti, società di revisione dei conti ha riportato: “Dall’esame della documentazione sono emersi diversi documenti relativi agli anni 2018-2020 che non ci erano stati forniti nel corso del nostro incarico. Detti documenti, che non risultano depositati presso la Lega Serie A, contengono taluni memorandum, promemoria e accordi, prevalentemente relativi a operazioni di calciomercato con altre squadre, alcune delle quali avevano dato luogo a plusvalenze“.

I punti di penalizzazione, quindi, potrebbero non essere solamente quelli già inflitti. Secondo le ultime indiscrezioni, alla Juventus potrebbero essere aggiunti altri 25 punti di penalizzazione per la manovra stipendi per un totale di -40 punti che farebbe retrocedere il club in Serie B. Resta comunque da attendere la sentenza dell Collegio di Garanzia del CONI per saperne di più.