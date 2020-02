Caso Lozano, Raiola deluso dal poco minutaggio: arriva la risposta del Napoli

In quel di Napoli più passano i giorni e più Lozano assume la fisionomia del caso. Il messicano rappresenta ad oggi l’acquisto più costoso della storia del club, essendo arrivato in azzurro per la cifra record di 50 milioni.

Eppure il suo rendimento è ben al di sotto delle aspettative, un po’ per i pochi minuti concessigli ed un po’ per un ambientamento in Serie A non ancora avvenuto del tutto. La continua esclusione dall’11 titolare del Napoli alimenta le polemiche che circolano intorno al calciatore messicano. Tra tutte, a fare la voce grossa in questi ultimi giorni, vi è stato Mino Raiola.

Il famoso agente ha nella la sua schiera di assistiti anche Hirving Lozano e in quel di Milano, deluso dall’ennesima panchina del giocatore, ha espresso la propria delusione al Napoli. Nella partita contro l’Inter si è infatti probabilmente “raggiunto l’apice” nel caso Lozano: il tecnico Gennaro Gattuso ha scelto di adattare Elmas fuori ruolo per rimpiazzare Insigne, bocciando quindi nuovamente il Chucky.

Da Napoli comunque sono arrivate risposte convinte e rassicuranti: la società azzurra continuerà a puntare su Lozano, considerato come un vero e proprio patrimonio nella rosa partenopea. Il suo talento verrà quindi certamente cautelato. Al momento però Gennaro Gattuso, prima di gettarlo costantemente nella mischia, vuole che Lozano dia le giuste garanzie richieste.