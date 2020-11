Caso Milik, la richiesta del calciatore: SSC Napoli pronto ad accontentarlo pur di cederlo?

In casa Napoli si pensa al prossimo mercato di gennaio. Mentre la squadra sembra essere al completo, Aurelio De Laurentiis lavora ad alcune cessioni per sfoltire la rosa e consentire e Rino Gattuso di lavorare con tranquillità con meno ragazzi a disposizione.

L’obiettivo principale è quello di cedere Arek Milik, una vera e propria spina nel fianco nella partenopea. L’attaccante, infatti, è fuori squadra dopo aver rifiutato il trasferimento in estate. Da questa cessione, la SSC Napoli ci ha perso almeno 20 milioni di euro.

A gennaio, però, il tutto potrebbe cambiare. Arek Milik, infatti, non vuole essere più ostaggio della società e per questo sarebbe disposto ad andare via anche per un ingaggio inferiore rispetto alle sue pretese. Per questo avrebbe fatto una richiesta alla società, ovvero di essere ceduto senza troppe pretese. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe pronto a guadagnarci anche una cifra simbolica per non cederlo a costo zero.

L’attaccante polacco in estate tutte le proposte provenienti comunque da club importanti quali la Roma. Proprio qualche settimana fa, Milik ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui si è tolto qualche sassolino nella scarpa: “Il mio destino è rimasto in gioco fino alla fine. È stato un periodo molto intenso per me e non è stata detta sempre la verità“.

“Il club voleva prolungare il contratto per altri 5 anni. Mi ha dato una scelta: firmare o andarmene. Ho deciso di provare qualcosa di nuovo altrove e il mio agente si è messo a cercare una squadra. C’era interesse da parte di alcune società, ci sono stati colloqui. Il coronavirus ha poi complicato la situazione, esattamente come l’ha complicata ad alcuni colleghi“.