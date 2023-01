Caso Osimhen, il legale che assiste ADL: “Il Napoli è convinto di dimostrare la regolarità dell’operazione”

In poche ore, l’attenzione sulle plusvalenze si è spostata dalla Juventus alla SSC Napoli. La società bianconera è infatti al momento l’unico club italiano sanzionato per le plusvalenze, mentre la società partenopea è stata già assolta in due gradi di giudizio.

La risposta al caso scoppiato nelle ultime ore è arrivata dal legale che assiste il presidente Aurelio De Laurentiis, Gino Fabio Fulgeri, il quale ha affermato: “Il Napoli è convinto di poter dimostrare la regolarità dell’operazione, peraltro l’unica sulla quale ci sono accertamenti investigativi“. L’avvocato ha poi dichiarato: “ll caso Osimhen non penso sia sovrapponibile a quello della Juventus, il Napoli non ha fatto affari con la Juventus per questo non è coinvolto. Se non emergono nuovi elementi dovrebbe finire tutto bene“.

Come riporta l’edizione di Repubblica, la società azzurra può dimostrare la sua bontà nel dare priorità al bilancio dai comportamenti adottati durante il periodo del Covid.

La proprietà azzurra, in quel periodo, ha deciso di bloccare il mercato in entrata e tesserare solo due calciatori, Juan Jesus ed Anguissa, arrivato in Campania in prestito.

Inoltre, un’altra prova arriva dal mancato rinnovo di alcuni big quali Mertens, Insigne e Ospina. Tutt’altro il discorso riguardante i bianconeri. Molte sono le manovre sospette e le intercettazioni.