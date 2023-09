Caso Osimhen, il video su TikTok ha scatenato il caos: la reazione di De Laurentiis

Sono ore caotiche per il Napoli guidato da Aurelio De Laurentiis, tutto per un video pubblicato dal profilo ufficiale della società su TikTok. Nello specifico, il team azzurro ha reso virale un video ironico di Victor Osimhen per il rigore di Bologna. Una mossa che non è piaciuta per niente al suo entourage, anche se poco dopo è stato cancellato.

Il TikTok della discordia

Qualcuno lo chiamerebbe il TikTok della discordia quello pubblicato nelle ultime ore sul profilo ufficiale del Napoli. L’attaccante adesso pretende le scuse e il suo agente, Roberto Calenda, è letteralmente infuriato: “Quanto accaduto sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile”.

Continua sui social: “Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare”.

Quanto ad Osimhen, invece, la sua posizione è molto chiara: nella notte il giocatore ha cancellato o archiviato tutte le foto del Napoli dal suo profilo Instagram. Una mossa che non è passata inosservata agli occhi dei tifosi.

De Laurentiis irritato

In molti si chiedono cosa deciderà di fare il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Il presidente ha accolto con un certo fastidio quanto avvenuto soprattutto perché la questione è nata a poche ore dalla gara contro l’Udinese, molto importante per i partenopei. De Laurentiis non ha voglia, non ha tempo e non è intenzionato ad investire le sue energie per problemi futili come questi, dunque, resta da capire come deciderà di agire.