Caso plusvalenze, Aurelio De Laurentiis sereno per l’affare Victor Osimhen: cosa emerge dalle intercettazioni

Il caso plusvalenze che ha portato la Juventus ad avere una penalizzazione in classifica potrebbe portare ad ulteriori pene per alcune squadre di Serie A.

Come riportato dal portale Calciomercato.it, non sono ancora terminate le indagini della Procura di Napoli riguardanti l’affare Victor Osimhen.

Ad oggi, comunque, il Napoli è sereno: dalle intercettazioni, infatti, non emergono profili di illiceità volte ad alterare il bilancio della società. Il materiale a disposizione degli inquirenti, quindi, non porterà a sanzioni come successo per la squadra bianconera.

L’analisi dei bilanci del Napoli, prima e dopo l’affare Osimhen, non hanno mostrato plusvalenze tali da alterare in maniera fraudolenta il bilancio societario.