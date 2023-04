Caso plusvalenze, Ziliani tira in ballo il Napoli: “Plusvalenze fittizie clamorose, perché non indagano bene?”

Attraverso il suo canale Youtube, il giornalista Claudio Zuliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dello scandalo plusvalenze che ha coinvolto il calcio italiano tirando in ballo un giocatore del Napoli, Victor Osimhen: “C’è una situazione di plusvalenza fittizie con clamorose quotazione non veritiere, Manzi è poi finito per 120mila euro alla Virtus Entella“

“La situazione non viene per nulla affrontato in modo serio, sarà perché non si chiama Juventus? Sarà perché non ci sono telefonate? Questa è l’ulteriore prova è che la Juventus ha un problema con il sistema calcio, se la Juventus fa le stesse cose degli altri club viene condannata, ma in altre piazze cose simili e nettamente più pesanti non vengono pubblicizzate e punite“.

Zuliani ha infine dichiarato: “Il Napoli ha fatto plusvalenze con quattro giocatori che sono letteralmente spariti, si tratta di plusvalenze fittizie, ma nessuno ne parla. La Juventus invece ha fatto plusvalenze con giocatori che giocano e non con degli sconosciuti“.