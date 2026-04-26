Il calcio italiano si ritrova ancora una volta travolto da un nuovo scandalo che scuote il sistema arbitrale e istituzionale. Al centro della bufera c’è Gianluca Rocchi, figura chiave della CAN, il cui nome è finito al centro di polemiche e sospetti che stanno alimentando un acceso dibattito pubblico. Da Milano si starebbe spingendo per un’estensione delle indagini che coinvolga tutte le squadre della Serie A, con l’obiettivo di fare piena luce su presunti criteri arbitrali e designazioni considerate non trasparenti.

Nel clima di sospetto che si è creato, i social network hanno già emesso le loro “sentenze”, ribaltando una narrazione che inizialmente sembrava indirizzata verso l’Inter. Secondo molte ricostruzioni circolate online, infatti, il club che rischierebbe di più non sarebbe quello nerazzurro, bensì il Napoli, che ha conquistato lo Scudetto la scorsa stagione per un solo punto di vantaggio.

È importante sottolineare come, allo stato attuale, non vi siano verdetti ufficiali né accuse definitive. Tuttavia, la richiesta di ampliare il raggio delle indagini segnala una crescente sfiducia verso il sistema e riporta alla memoria pagine buie del passato del calcio italiano.

Se davvero si dovesse arrivare a un’inchiesta a tappeto su tutta la Serie A, le conseguenze potrebbero essere pesanti non solo sul piano sportivo, ma anche su quello dell’immagine e della credibilità del movimento. In attesa di sviluppi concreti, una cosa è certa: il caso Rocchi ha già riacceso una miccia che rischia di esplodere.