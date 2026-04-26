Caso Rocchi, un anno fa la denuncia di Rocca: “Favorito il Napoli su Inter-Roma”

Il mondo del calcio italiano è stato recentemente scosso dal cosiddetto caso che coinvolge Gianluca Rocchi, finito al centro di un’indagine della Procura di Milano. A riaccendere l’attenzione è stato un esposto presentato circa un anno fa da Domenico Rocca, inizialmente archiviato dalla giustizia sportiva e rimasto a lungo senza conseguenze. Oggi, quel documento è diventato un elemento cruciale per gli inquirenti.

Nel testo, lungo quattro pagine, si faceva riferimento in particolare alla partita Inter-Roma, indicata come episodio emblematico. Secondo l’autore dell’esposto, alcune decisioni arbitrali avrebbero avuto un impatto indiretto sulla corsa al vertice del campionato, favorendo il Napoli.

All’epoca, tuttavia, le accuse non erano state ritenute sufficientemente solide per procedere, portando all’archiviazione del caso senza ulteriori sviluppi. La situazione è cambiata con l’intervento della Procura di Milano, che ha deciso di riesaminare il contenuto della denuncia alla luce di nuovi elementi. L’indagine punta a verificare l’eventuale esistenza di pressioni, anomalie o comportamenti non conformi all’interno del sistema delle designazioni arbitrali.

Il coinvolgimento di una figura di rilievo come Rocchi ha amplificato la portata mediatica della vicenda, pur in assenza, al momento, di conclusioni definitive o responsabilità accertate. L’inchiesta solleva interrogativi più ampi sulla trasparenza e sull’imparzialità del sistema arbitrale italiano.