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Caso Romelu Lukaku, la decisione di Conte e le intenzioni dell’attaccante

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Romelu Lukaku
Fonte foto: Di Антон Зайцев - https://www.soccer.ru/galery/1262755/photo/908202, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=106967152

Le tensioni tra il Napoli e Romelu Lukaku sono esplose nelle ultime ore, aprendo un caso che rischia di avere ripercussioni pesanti sul finale di stagione azzurro. L’attaccante belga ha infatti deciso di restare temporaneamente in Belgio per seguire un programma personalizzato di recupero, rinviando il rientro in Campania. Una scelta che non è stata accolta positivamente dal club, soprattutto per le tempistiche e per l’impatto immediato sulla disponibilità del giocatore.

Secondo quanto filtra, l’intenzione di Lukaku sarebbe quella di prendersi tra i 7 e i 10 giorni di stop per ritrovare la migliore condizione fisica, prima di rientrare a Napoli. Tuttavia, questa decisione lo porterebbe inevitabilmente a saltare due impegni cruciali di campionato contro Milan e Parma, gare fondamentali per gli obiettivi stagionali della squadra.

Il Napoli, dal canto suo, avrebbe già preso una posizione netta: è stato fissato un ultimatum per il rientro del calciatore entro martedì. In caso contrario, Lukaku verrebbe escluso dalla rosa, una scelta drastica ma che testimonia la volontà del club di mantenere disciplina e controllo nello spogliatoio. La dirigenza non avrebbe gradito la gestione autonoma della situazione da parte del giocatore.

A rendere ancora più delicato il quadro è il rapporto con Antonio Conte, che sarebbe rimasto profondamente deluso dall’atteggiamento dell’attaccante. I rapporti tra i due si sarebbero incrinati. Non è escluso che, anche in caso di rientro, il tecnico possa decidere di ridurre drasticamente lo spazio di Lukaku fino a fine stagione, se non addirittura di escluderlo del tutto dalle scelte tecniche.

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