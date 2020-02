Caso sospetto di Coronavirus a Casandrino: bimbo di 3 mesi ricoverato al Santobono

Scatta l’allerta in Italia per il Coronavirus, il numero dei contagiati nelle ultime ore è salito a 219, al momento le vittime sono 5. Il focolaio è situato nelle regioni della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, ma anche in altre zone di Italia si stanno effettuando controlli accurati per accertare possibili casi.

CASANDRINO – E’ di pochi minuti fa la notizia di un possibile caso di Coronavirus in Campania, precisamente nel comune di Casandrino. Un bambino di 3 mesi è attualmente ricoverato all’Ospedale Santobono, in corso gli accertamenti, i cui risultati saranno girati al Cotugno per l’analisi di probabilità. Il risultato dei test sarà reso noto nel pomeriggio.