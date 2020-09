Caso Suarez: ecco cosa rischia la Juventus. Il Codacons chiede la retrocessione

A cosa va incontro la Juventus per la questione Suarez? Secondo quanto riporta Il Mattino, il club bianconero in caso di accertata responsabilità sua e dei suoi dirigenti ne risponderebbe in sede sportiva in quanto responsabile del comportamento dei propri tesserati.

Oltre alla slealtà sportiva prevista dall’articolo 4, la Juventus risponderebbe di illecito sportivo in base al comma 7 dell’articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alla violazione di norme in materia di tesseramenti avvenuta tramite falsa attestazione della cittadinanza.

Il tutto comporterebbe un’importante ammenda per la società, che avrebbe l’attenuante del mancato tesseramento del giocatore, e la squalifica dei dirigenti coinvolti. C’è chi, però, chiede sanzioni esemplari, stiamo parlando del presidente del Codacons Marco Donzelli. Ecco il comunicato in una nota ripresa dall’agenzia Adnkronos:

“Se verrà confermato il coinvolgimento diretto della Juventus, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la FIGC sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A.

Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in gioco il presunto tentativo del club bianconero di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d’Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione. Per questo motivo, a norma dell’articolo 32 del Codice di Giustizia Sportiva, chiediamo la retrocessione della Juventus”.