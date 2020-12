Caso Suarez, parla l’avvocato Grassani: “Ecco cosa rischia la Juventus”

Dirigenti della Juventus indagati per il caso relativo all’esame farsa per l’ottenimento della cittadinanza italiana da parte di Luis Suarez. Da accertamenti investigativi è risultato che la dirigenza bianconera si fosse attivata per “accelerare” le pratiche anche ai massimi livelli istituzionali.

Tutto ciò sarebbe accaduto nei primi giorni del mese di settembre 2020, quando la Juventus era fortemente interessata all’acquisto dell’ex Barcellona. Nel corso dell’indagine è venuto fuori che:

« i contenuti della prova erano stati preventivamente comunicati allo stesso calciatore, giungendo a predeterminare l’esito ed il punteggio d’esame, per corrispondere alle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, con la finalità di conseguire un positivo ritorno di immagine, tanto personale quanto per l’Università».

Sulla vicenda e sui possibili rischi a cui andrebbe incontro la Juventus si è espresso stamani l’avvocato del Napoli Mattia Grassani al Corriere dello Sport:

“Se la Procura Federale contesterà l’articolo 32, si va dall’ammenda alla penalizzazione di punti in classifica. Possibilità di un illecito sportivo? Accadrebbe soltanto in caso di affermazione di responsabilità del legale rappresentante in comportamenti legati al tesseramento ma non mi sembrano queste le accuse mosse a Paratici”.