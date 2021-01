Casoria, apre un nuovo negozio di caffè, nonostante il Covid-19

Nonostante il Covid-19, nonostante la crisi economica e sanitaria che attanaglia il nostro paese, c’è chi decide di voler investire. Ora. In piena seconda ondata.

Siamo a Casoria, in via Nazionale delle Puglie 64 (circa 150 metri dalla ‘Lidl’) dove sabato 23 gennaio 2021 è stato inaugurato ‘Il Chicco del Re’, negozio che vende bevande, caffè ed accessori. Dalle capsule e cialde alla tisaneria passando per solubili e aromatizzati.

Aprire un nuovo store in un momento del genere non è stata una scelta facile ma allo stesso tempo è stata molto pianificata ed oculata – dichiara la titolare Luisa Arignano ai nostri microfoni -. Ë giusto che chi ha idee innovative in questo momento difficile le metta in pratica con tutte le energie e le risorse necessarie per il raggiungimento dell’obiettivo. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri giovani ai quali dobbiamo dare sempre un esempio di rinascita e speranza.“.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, hanno il Sindaco di Casoria Raffaele Bene e la showgirl Fatima Trotta. I presenti hanno potuto gustare le prelibatezze del negozio e potuto approfittare delle offerte realizzate ad hoc.

In bocca a ‘Il Chicco del Re’ per questa nuova avventura!