Cassano accende Napoli-Milan: “Uno schifo, non si può giocare per lo 0-0”

Dopo la sfida tra Napoli e Milan, le parole di Antonio Cassano hanno acceso il dibattito nel mondo del calcio. Durante una puntata di “Viva el Futbol”, l’ex attaccante non ha usato mezzi termini, esprimendo tutta la sua insoddisfazione per quanto visto in campo

Parole al vetriolo

“Nel primo tempo il Napoli ha cercato di fare qualcosa mentre il Milan ha tenuto per 98 minuti il ritmo basso. Hanno giocato per lo 0-0 ed hanno fatto schifo. Per me è la conclusione perfetta della settimana tragica per la nostra nazionale visto che si continua a spingere questo allenatore. Il Napoli senza attaccanti ha provato comunque a vincerla ed ha strameritato di farlo. Il Milan ha almeno due attaccanti di livello ma giocano in maniera casuale”.

Parole che non sono sicuramente passate inosservate, visto che la partita tra le due squadre è stata tutto meno che esaltante. In tanti si sono schierati dalla parte di Cassano, altri hanno criticato la sua scelta di parole.

Un intervento troppo pesante?

Come spesso accade quando parla Cassano, il tono diretto e senza filtri fa discutere. C’è chi lo definisce come uno che non ne capisce minimamente di calcio, specialmente per via del passato da “testa calda” sul campo, e altri che addirittura sta nel mezzo. Una cosa è sicura, la partita tra Milan e Napoli non è stato uno spettacolo esaltante, specialmente se vuoi vendere il prodotto Serie A all’estero.