Cassano: “Balotelli è ancora l’attaccante più forte al Mondo, ha un solo problema”

Ai microfoni della Bobo TV è intervenuto l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano. L’ex attaccante ha parlato di vari temi, tra cui anche le ultime prestazioni di un giocatore italiano all’estero, Mario Balotelli.

“Mario Balotelli ha fatto un gol in Turchia! Una roba meravigliosa. Gli ho detto che è veramente un demente. Chi ha mai messo in dubbio quello che lui sa fare, il problema è che lui è come me, gli mancano il venerdì, il sabato e la domenica“.

“Ha fatto un gol meraviglioso e mi dispiace tanto. Sono convinto che l’attaccante più forte italiano sia ancora lui“.

L’attaccante italiano sta quindi vivendo una grande stagione. Prestazione dopo prestazioni sta convincendo gli scettici.

Antonio Cassano ha infine dichiarato: “Penso che dal prossimo settembre deve tornare tra i convocati di Mancini“.