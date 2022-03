Cassano “Dopo Insigne al Napoli? Hlozek o Pino”

Cassano torna a parlare di calciomercato. Secondo lui, il Napoli non dovrebbe prendere Berardi per il post Insigne

Lorenzo Insigne lascerà Napoli a fine stagione per la MLS. Il calciatore si aggregherà al Toronto appena finita la stagione, dove giocherà all’inizio della prossima. Il Napoli dovrà premunirsi e acquistare qualcun’altro, Domenico Berardi sembrerebbe il prescelto.

Al Napoli interessa, ma c’è qualcuno che non è dello stesso avviso. Secondo Antonio Cassano i partenopei dovrebbero puntare a qualcun’altro. L’ex fantasista barese non ha dubbi, la dirigenza azzurra dovrebbe puntare su qualcun’altro.

Le parole di Cassano alla BoboTV

Cassano lancia stoccate pesanti: “Si parla di Domenico Berardi? Non so… Giocare a Sassuolo è facile, ma bisogna vedere cosa saprebbe fare in una grande squadra. Ci sono giocatori che stanno bene in quegli ambienti lì, poi quando si sale di livello fanno fatica”.

L’ex giocatore del Real Madrid poi aggiunge: “Se devo fare un nome io dico Adam Hlozek dello Sparta Praga, un ragazzo davvero fortissimo e che ha appena vent’anni. Un altro profilo che mi sentirei di consigliare al Napoli è Yéremi Pino, esterno offensivo di diciannove anni del Villarreal: gioca già in Nazionale, ha davanti a sé un grande futuro”

Parole poco di fiducia, insomma, per Berardi. Giocatore in netta crescita ma che secondo Cassano potrebbe essere un azzardo. Hlozek e Pino sono due prospetti importanti e già piuttosto in vista. Potrebbero far bene anche loro a Napoli, ma le valutazioni finali le faranno Giuntoli e la dirigenza. Di sicuro Berardi sembra pronto a fare il salto, non possiamo sapere se lui o gli altri due citati possano poi fallire in azzurro.