Antonio Cassano: “Lucca è un buon calciatore ma va bene per Sassuolo o Cremonese”

Antonio Cassano, ex bomber di club come Inter, Milan e Real Madrid, nel corso del podcast “Viva el Futbol” ha condiviso il suo punto di vista sul Napoli e sulla corsa al vertice in questa nuova stagione di Serie A. Secondo lui, Antonio Conte rappresenta il vero valore aggiunto della squadra, insieme a Kevin De Bruyne, considerato un fuoriclasse riconosciuto in tutto il mondo.

“[…] Conte inoltre ha preso una squadra distrutta e l’ha portata a vincere lo scudetto. Quest’anno però sono arrivate tutte buone riserve e nessun titolare, ad esclusione di De Bruyne che in questo Napoli giocherà in un 4-3-3 mascherato prendendo di fatto il posto di Kvaratskhelia”.

“Al Napoli serve un nuovo attaccante: Lucca è un buon giocatore, va bene per l’Udinese, il Sassuolo, la Cremonese, ma il Napoli è un’altra roba. Lukaku l’anno scorso al 40% della condizione è stato decisivo ed è andato in doppia cifra, ha bisogno di un sostituto”.

